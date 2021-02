Cies, i club con il peggior saldo nelle ultime dieci finestre di mercato (Di martedì 9 febbraio 2021) L’osservatorio del calcio ha analizzato i saldi delle squadre dei 5 campionati europei più importanti. Dominano le inglesi, a sorpresa una “piccola” italiana nella top 20 La pandemia e la conseguente grave crisi economica hanno messo a dura prova il benessere del giro d’affari legato al calciomercato. Quello che fino all’anno scorso era il momento in cui le grandi squadre davano spettaccolo con operazioni sempre più onerose, oggi si è trasformato in un occasione in cui far quadrare i conti. Con la speranza che il momento di difficoltà passi alla svelta e si ritorni alla normalità anche in quel campo d’affari, è tempo di fare bilanci su quello che è stato il calciomercato delle squadre europee negli ultimi anni. A fare le pulci ai club più spendaccioni e non, ci ha pensato il Cies, l’osservatorio del calcio, che ... Leggi su zon (Di martedì 9 febbraio 2021) L’osservatorio del calcio ha analizzato i saldi delle squadre dei 5 campionati europei più importanti. Dominano le inglesi, a sorpresa una “piccola” italiana nella top 20 La pandemia e la conseguente grave crisi economica hanno messo a dura prova il benessere del giro d’affari legato al calcio. Quello che fino all’anno scorso era il momento in cui le grandi squadre davano spettaccolo con operazioni sempre più onerose, oggi si è trasformato in un occasione in cui far quadrare i conti. Con la speranza che il momento di difficoltà passi alla svelta e si ritorni alla normalità anche in quel campo d’affari, è tempo di fare bilanci su quello che è stato il calciodelle squadre europee negli ultimi anni. A fare le pulci aipiù spendaccioni e non, ci ha pensato il, l’osservatorio del calcio, che ...

