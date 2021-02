Ciclismo | Nairo Quintana | “Attesa per la Wild Card per il Giro So che ci sarà Nibali | ma il favorito è Bernal”

(Di martedì 9 febbraio 2021) La questioneper ild’Italia 2021 è all’ordine del giorno. C’ènello scoprire RCS a quali squadre non World Tour affiderà la possibilità di partecipare alla Corsa Rosa. Tra le favorite c’è sicuramente la compagine francese Arkéa-Samsic, che sembra molto interessata a giocarsi un posto. Opportunità importante per, capitano della formazione transalpina, che il Trofeo Senza Fine se l’è già portato a casa nel 2014. Queste le sue parole raccolte dal sitoColombiano.com e riportate anche da Marca: “Siamo inche ci diano il via libera, speriamo di ottenerlo perché ilè una corsa che mi piace molto. L’ho disputato due volte, una volta sono arrivato primo e una secondo. È una corsa molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Nairo

OA Sport

Sette anni fa fece la storia: trionfando in maglia rosa a Trieste,Quintana era diventato il primo colombiano di sempre a vincere il Giro d'Italia. Adesso il ... Leggi i commenti: tutte le ...I ciclisti più pagati, stipendi da calciatori . Ilnon può essere sicuramente paragonato al calcio per visibilità e la quantità di soldi che ...Quintana " 1,9 milioni 14. Elia Viviani " 1,...Da sempre attenta al mondo professionistico su strada, GSG quest’anno vestirà i leader del TOUR DE LA PROVENCE. La corsa a tappe francese, collocata nel calendario UCI da giovedì 11 a domenica 14 febb ...Alla luce degli inviti diramati, dove figura l’ Arkea-Samsic, viene da chiedersi se la formazione francese si proporrà ancora per partecipare al Giro d’Italia, visto che Nairo Quintana aveva fatto not ...