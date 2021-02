Chuck Bass debutta su TikTok ed è subito «Gossip Girl»-mania

(Di martedì 9 febbraio 2021) Una sfida, fondata sull’amore adolescenziale che si aveva (e chi dice il contrario mente) per Chuck Bass. Ed Westwick, su TikTok, ha voluto far leva sui sentimentalismi del suo pubblico, chiedendogli – con la voce vellutata che il tempo ci ha insegnato a conoscere – di dimostrare di aver visto Gossip Girl senza mai nominare la serie. «Comincio io», ha detto in un video, poi diventato virale. «Sono Chuck Bass», ha proferito sussurrando, con il volto duro del ragazzo amato da Blair Waldorf.

Durante una recente intervista, rilasciata durante la promozione del suo nuovo film Me You Madness, l'attore ha spiegato che sarebbe disposto a ritornare sul set nei panni di Chuck Bass. Ed Westwick è tornato a vestire i panni di Chuck Bass, il suo personaggio di Gossip Girl, per lanciare una challenge su TikTok. Ed Westwick di Gossip Girl cerca di sopravvivere ad una serial-killer innamorata in "Me You Madness" debutto alla regia di Louise Linton.