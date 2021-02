Christopher Nolan – Realtà e sogno al lavoro | la terza edizione del libro include anche Tenet

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 febbraio 2021)al, ildi Simone Santi Amantini dedicato al regista esce in una nuovissimaaggiornata con un capitolo dedicato a. Ilaltorna in vendita in una nuovaaggiornata, impreziosita di una corposa appendice suche rende il volume, con le sue 370 pagine, l'unica monografia italiana completa sul regista anglosassone più famoso ad Hollywood. Per l'occasione,un cambio d'abito, minimal, geometrico, essenziale: una veste bellissima cucita su misura da Lorenzo ...