Chievo-Reggiana (mercoledì 10 febbraio, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Out Gigliotti per Aglietti, Reggia senza Rossi e Kargbo (Di martedì 9 febbraio 2021) Primo posticipo della ventiduesima giornata di Serie B che vede il Chievo di Aglietti ricevere in casa la neopromossa Reggiana. Un buon punto quello raccolto dai clivensi all’Arechi di Salerno, che allunga la striscia di risultati positivi a 12 e non cambia la situazione in zona promozione. Il gol di De Luca è il quarto in stagione InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 9 febbraio 2021) Primo posticipo della ventiduesima giornata di Serie B che vede ildiricevere in casa la neopromossa. Un buon punto quello raccolto dai clivensi all’Arechi di Salerno, che allunga la striscia di risultati positivi a 12 e non cambia la situazione in zona promozione. Il gol di De Luca è il quarto in stagione InfoBetting: Scommesse Sportive e

PEFIORENTINA : Serie B 20.00 Chievo v Reggiana - OxRbet : #58 ???? Chievo - Reggiana ??????? X/Reggiana | @ 2.28 | ?? 1% Like ?? si tu suis #TeamParieur - ReggianaLIVE : Diversi cambi anche per il Chievo: Obi e Ciciretti le novità rispetto all'undici iniziale ipotizzato alla vigilia… - IrighaP : @BetKingNG Chievo 3 vs reggiana 0 - infobetting : Chievo-Reggiana (mercoledì 10 febbraio, ore 21): formazioni ufficiali, quote, -