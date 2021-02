Chiara Ferragni fa la sexy per San Valentino ma la gonna si strappa (Di martedì 9 febbraio 2021) Volge al termine la seconda gravidanza di Chiara Ferragni. L’influencer, in attesa di una bambina dal marito Fedez, diventerà mamma bis a marzo. Sono stati mesi vissuti a un ritmo lento per Chiara, complici le restrizioni per contrastare la diffusione della pandemia. Con l’impossibilità di viaggiare e il lavoro sul set che è stato ridotto, la Ferragni ha passato molto tempo nel suo attico milanese insieme alla famiglia. Leone non vede l’ora di diventare fratello maggiore e bacia il pancione della mamma e le foto della sorellina con affetto. I Ferragnez tra Sanremo e il corredino Il nome della piccola, seppur già deciso, è ancora top secret così come il corredino che Chiara Ferragni sta sicuramente preparando per il lieto evento. Con Fedez impegnato in queste settimane con il Festival ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Volge al termine la seconda gravidanza di. L’influencer, in attesa di una bambina dal marito Fedez, diventerà mamma bis a marzo. Sono stati mesi vissuti a un ritmo lento per, complici le restrizioni per contrastare la diffusione della pandemia. Con l’impossibilità di viaggiare e il lavoro sul set che è stato ridotto, laha passato molto tempo nel suo attico milanese insieme alla famiglia. Leone non vede l’ora di diventare fratello maggiore e bacia il pancione della mamma e le foto della sorellina con affetto. I Ferragnez tra Sanremo e il corredino Il nome della piccola, seppur già deciso, è ancora top secret così come il corredino chesta sicuramente preparando per il lieto evento. Con Fedez impegnato in queste settimane con il Festival ...

