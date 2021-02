“Chi si nasconde sotto il Gatto” Il Cantante Mascherato | gli indizi parlano chiaro e ora spunta il super nome

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) La terza puntata de “Il” sta per arrivare. Venerdì 12 febbraio Milly Carlucci condurrà come sempre un nuovo appuntamento con il programma musicale in cui cantanti, la cui identità resterà ignota fino alla fine, si sfidano sul palco. E bisogna dire che i dati auditel di questa seconda edizione, che andrà in onda fino al 29 febbraio, sono assolutamente lusinghieri. Uno dei passatempo più divertenti è ovviamente cercare di indovinare chi si cela dietro alle diverse maschere. Ricordiamo che l’edizione scorsa è stata vinta da Teo Mammuccari con le canzoni “Anna e Marco” e “Bella senz’anima” e la maschera del coniglio. Ora invece uno dei personaggi più interessanti è sicuramente quello dele il profilo Instagram ufficiale del programma ha lanciato la sfida: chi sirà dietro quei baffi? ...