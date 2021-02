Chi era Franco Marini, ex segretario della Cisl e presidente del Senato (Di martedì 9 febbraio 2021) Dal sindacato a Palazzo Madama. Ecco chi era Franco Marini, una delle figure di spicco della nostra politica. ROMA – Il mondo della politica piange Franco Marini. L’ex presidente del Senato è morto all’età di 87 anni dopo essere stato ricoverato per il Covid-19. Una lunga esperienza in Parlamento (tra cui un mandato esplorativo nel 2008 n.d.r.) per lui che è sempre stato un punto di riferimento per il Partito Democratico. Chi era Franco Marini, la sua carriera Nato a San Pio delle Camere (L’Aquila) il 9 aprile 1933, Franco Marini ha iniziato la sua carriera di sindacalista sin da giovane. Nel 1965 è entrato nella Cisl e venti anni dopo ha assunto il ruolo di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021) Dal sindacato a Palazzo Madama. Ecco chi era, una delle figure di spicconostra politica. ROMA – Il mondopolitica piange. L’exdelè morto all’età di 87 anni dopo essere stato ricoverato per il Covid-19. Una lunga esperienza in Parlamento (tra cui un mandato esplorativo nel 2008 n.d.r.) per lui che è sempre stato un punto di riferimento per il Partito Democratico. Chi era, la sua carriera Nato a San Pio delle Camere (L’Aquila) il 9 aprile 1933,ha iniziato la sua carriera di sindacalista sin da giovane. Nel 1965 è entrato nellae venti anni dopo ha assunto il ruolo di ...

