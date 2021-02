Chi è Monica Amore, la consigliera M5S di Torino del post antisemita (Di martedì 9 febbraio 2021) Monica Amore è una consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Torino finita nella bufera per aver pubblicato sul suo profilo Facebook una vignetta con due caricature antisemite e accanto l’elenco delle testate giornalistiche che fanno capo al Gruppo editoriale Gedi (tra cui La Stampa e La Repubblica). A commento, una sola parola, “Interessante!”. Il post è stato rimosso dopo la pioggia di critiche. I disegni consistevano in caricature in stile Ventennio fascista: uomini col naso pronunciato, Kippah in testa, coltelli insanguinati dietro la schiena e Stella di David. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha preso le distanze, così come il Movimento 5 Stelle della città. Monica Amore è nata il 13 dicembre 1975. Sul suo curriculum (raggiungibile ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021)è unacomunale del Movimento 5 Stelle afinita nella bufera per aver pubblicato sul suo profilo Facebook una vignetta con due caricature antisemite e accanto l’elenco delle testate giornalistiche che fanno capo al Gruppo editoriale Gedi (tra cui La Stampa e La Repubblica). A commento, una sola parola, “Interessante!”. Ilè stato rimosso dopo la pioggia di critiche. I disegni consistevano in caricature in stile Ventennio fascista: uomini col naso pronunciato, Kippah in testa, coltelli insanguinati dietro la schiena e Stella di David. La sindaca di, Chiara Appendino, ha preso le distanze, così come il Movimento 5 Stelle della città.è nata il 13 dicembre 1975. Sul suo curriculum (raggiungibile ...

