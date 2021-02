Chi è Marina Suma? Età | carriera e vita privata dell’attrice

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ecco chi è, l’attrice in passato ha conquistato tutti con la sua bellezza e il suo talento. Età eè una nota attrice, per moltissimi anni ha fatto sognare il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Da giovanissima ha fatto anche la modella. L’attrice è nata il 4 novembre del 1959 a Napoli, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Il suo esordio al cinema risale al 1981, con Le occasioni di Rosa, un film che oltre a farle ottenere un incredibile successo le ha fatto anche vincere il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attrice esordiente. L’anno successivo ha recitato nel film Dio li fa e poi li accoppia. Nel 1983 ha invece recitato nel film di Carlo Vanzina Sapore di Mare....