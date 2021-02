Che succede tra Fabrizio Corona e Asia Argento, che fine ha fatto la promessa sposa? (Foto) (Di martedì 9 febbraio 2021) Che legame c’è tra Fabrizio Corona e Asia Argento? Le ultime Foto pubblicate da entrambi sui rispettivi profili social mostrano un atteggiamento che va oltre l’amicizia. Non è solo complicità, si definiscono “Amici con turbamento” non sono quindi fidanzati. A proposito di fidanzati, febbraio doveva essere il mese del grande annuncio di Fabrizio Corona, l’annuncio della data del suo matrimonio con Lia Del Grosso. Quasi nessuno credeva nelle loro nozze ma Corona parlava di pubblicazioni già esposte e di matrimonio imminente. Con Asia Argento è solo una mossa pubblicitaria? Magari nel loro legame c’è un po’ di tutto, anche la pubblicità dei rispettivi progetti. Quindi, la più turbata di tutti dovrebbe essere Lia Del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Che legame c’è tra? Le ultimepubblicate da entrambi sui rispettivi profili social mostrano un atteggiamento che va oltre l’amicizia. Non è solo complicità, si definiscono “Amici con turbamento” non sono quindi fidanzati. A proposito di fidanzati, febbraio doveva essere il mese del grande annuncio di, l’annuncio della data del suo matrimonio con Lia Del Grosso. Quasi nessuno credeva nelle loro nozze maparlava di pubblicazioni già esposte e di matrimonio imminente. Conè solo una mossa pubblicitaria? Magari nel loro legame c’è un po’ di tutto, anche la pubblicità dei rispettivi progetti. Quindi, la più turbata di tutti dovrebbe essere Lia Del ...

