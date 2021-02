Champions League, Atletico-Chelsea non si giocherà in Spagna: spunta l’ipotesi Ferraris (Di martedì 9 febbraio 2021) Ora è ufficiale: la sfida Atletico Madrid-Chelsea non si giocherà in Spagna. Decisione obbligata viste la scelta del Consiglio dei Ministri di estendere le restrizioni per i voli provenienti dal Regno Unito fino al 2 marzo. La sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League dunque non potrà svolgersi né al Wanda Metropolitano né in un altro impianto sul territorio spagnolo. Secondo quanto riportato da As, Diego Pablo Simeone, vorrebbe giocare a Bucarest, luogo che gli evoca dolci ricordi: lì infatti vinse l’Europa League contro l’Athletic Club nel 2012. l’ipotesi più plausibile al momento però sembrerebbe quella di uno spostamento in Italia, precisamente al Luigi Ferraris di Genova. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Ora è ufficiale: la sfidaMadrid-non siin. Decisione obbligata viste la scelta del Consiglio dei Ministri di estendere le restrizioni per i voli provenienti dal Regno Unito fino al 2 marzo. La sfida valida per l’andata degli ottavi didunque non potrà svolgersi né al Wanda Metropolitano né in un altro impianto sul territorio spagnolo. Secondo quanto riportato da As, Diego Pablo Simeone, vorrebbe giocare a Bucarest, luogo che gli evoca dolci ricordi: lì infatti vinse l’Europacontro l’Athletic Club nel 2012.più plausibile al momento però sembrerebbe quella di uno spostamento in Italia, precisamente al Luigidi Genova. SportFace.

