"Cattivo, arrogante e egocentrico" Tommaso Zorzi tempestato di critiche dall'opinionista (Di martedì 9 febbraio 2021) Durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip si sono sprecate le critiche e le polemiche, soprattutto da parte della vera rivelazione di questa edizione Tommaso Zorzi che, avendo accusato spesso Giulia di vittimismo è poi sbottato con Pierpaolo che cercava di difendere la fidanzata e lo ha apostrofato Pierpaolo non rigirare la frittata, ogni volta che finisce una puntata, c'è una tarantella, sembra di essere a Dawson's Creek! Cinico ed egocentrico Ultimamente si è creato un certo clima di ostilità verso la Salemi, soprattutto da parte del giovane influencer che con le sue battutine sarcastiche e pungenti sa sempre dove colpire, appoggiato spesso dalla sua amica Stefania Orlando; ma Pupo, uno degli opinionisti in studio, scherzando lo ha criticato: Io credo che Tommaso e Stefania ...

