Cashback, il furbetto di Cuneo: 60 transazioni per pochi euro di benzina (Di martedì 9 febbraio 2021) Continuano a far parlare i casi dei furbetti del Cashback, che per accumulare più transazioni possibili dividono le spese in pagamenti distinti: l'ultima segnalazione arriva da Cuneo. I furbetti del Cashback di Stato non si fermano. Oltre al bonus standard che prevede il rimborso degli acquisti effettuati con pagamenti tracciabili alternativi al contante, il governo ha introdotto anche un Super Cashback, secondo il quale i primi 100mila partecipanti che nel primo semestre dell'anno totalizzeranno il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento registrati al Programma, senza un importo minimo di spesa, riceveranno un premio di 1500 euro. E per accumulare più transazioni possibili e scalare la classifica, c'è chi divide in ...

