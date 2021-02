Carlotta Dell’Isola rompe il silenzio sulle extension: “Ci sono rimasta male” (Di martedì 9 febbraio 2021) Carlotta Dell’Isola è stata indubbiamente una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il suo esser simpatica e spontanea agli occhi dei telespettatori è stato notevole per il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Ma non è tutto! Tra i vari commenti letti sui social, le battute e i meme poco piacevoli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 9 febbraio 2021)è stata indubbiamente una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il suo esser simpatica e spontanea agli occhi dei telespettatori è stato notevole per il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Ma non è tutto! Tra i vari commenti letti sui social, le battute e i meme poco piacevoli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Carlotta Dell’Isola appena esce dalla casa spara a zero su Andrea Zenga (di solito non metto considerazioni persona… - lamaarchesina : la bio di Carlotta Dell’Isola: “momentaneamente in attesa di sposarmi” CHE DUE PALLE FIGLIA MIA #gfvip - SuperGuidaTV : Abbiamo Intervisto Carlotta Dell’Isola, di recente eliminata dal Grande Fratello Vip, ecco cosa ci ha raccontato in… - GiuseppeporroIt : La verità di Carlotta Dell'Isola sulle sue extension: ecco la dichiarazione dell'ex gieffina #gfvip… - StraNotizie : Carlotta Dell’Isola parla delle sue extension e racconta la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola Chiara Ferragni: «La mascherina fa la differenza». L'appello social dopo l'invito di Conte Il Messaggero