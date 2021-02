Carlo Conti | il tenero post su Instagram per il compleanno del figlio

Leggi su dilei

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nessuna foto di famiglia, ma un semplice numero e parole dolcissime per celebrare ildel proprio bambino.in occasione dei sette anni delMatteo ha pubblicato sula candelina e un pensiero di profondo affetto rivolto alla sua famiglia. Entrambi i genitori hanno voluto dedicare alpensieri speciali dai quali emerge tutto l’amore che li lega al loro bambino.è reduce dal successo di due trasmissioni. La prima è stata l’ultima edizione di Tale e Quale Show che lo ha visto per qualche settimana lontano dallo studio dopo aver contratto il Coronavirus. Passato il periodo difficile, di cui aveva anche parlato in un’intervista a Oggi,ha trascorso le ...