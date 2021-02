Capodanno cinese 2021: cos'è, quando si fa festa e cosa significa l'anno del bue (Di martedì 9 febbraio 2021) Capodanno cinese 2021: la festa principale in Cina, il Paese più popoloso del mondo con quasi un miliardo e mezzo di persone, dopo la sospensione del 2020 dovuta alle necessarie e rigide misure di contenimento della pandemia da Covid-19, quest’anno sarà fortemente limitata. Le provincie in cui si rilevano nuove infezioni entrano in “modalità di guerra”: tamponi a tappeto, chiusura delle stazioni ferroviarie e delle scuole, riduzione dei voli aerei e misure di lockdown in cui nessuno può entrare o uscire dalle città ed aree a rischio. In Cina, il Consiglio di Stato ha già annunciato misure per garantire la sicurezza sui trasporti e in alcune zone i governi locali hanno chiesto ai cittadini di evitare, ove possibile, gli spostamenti. A distanza di un ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021): laprincipale in Cina, il Paese più popoloso del mondo con quasi un miliardo e mezzo di persone, dopo la sospensione del 2020 dovuta alle necessarie e rigide misure di contenimento della pandemia da Covid-19, quest’sarà fortemente limitata. Le provincie in cui si rilevano nuove infezioni entrano in “modalità di guerra”: tamponi a tappeto, chiusura delle stazioni ferroviarie e delle scuole, riduzione dei voli aerei e misure di lockdown in cui nessuno può entrare o uscire dalle città ed aree a rischio. In Cina, il Consiglio di Stato ha già annunciato misure per garantire la sicurezza sui trasporti e in alcune zone i governi locali hchiesto ai cittadini di evitare, ove possibile, gli spostamenti. A distanza di un ...

Inter : ?? | SPECIAL EDITION Forte e coraggioso come il Toro: scopri il nuovo Home Kit Lunar New Year special edition, disp… - Inter : ?? | COLLEZIONE Il Nuovo Anno Lunare si avvicina ma la #InterCNY Capsule Collection è già qui. Mostra un cartelli… - GastronomikaLk : Tra pochi giorni si festeggia il Capodanno Cinese e ci sono riti e tradizioni da rispettare, anche a tavola. Ecco c… - oOShinobi777Oo : Black Myth Wukong si mostra in un nuovo Trailer per il Capodanno Cinese - tech_gamingit : Black Myth Wukong si mostra in un nuovo Trailer per il Capodanno Cinese -