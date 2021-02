Campania | smantellata rete del narcotraffico | 45 arresti tra Salerno | Nocera e Caivano I nomi

Ultime Notizie dalla rete : Campania smantellata

Agenzia ANSA

Gruppi criminali ben organizzati e capaci di riversare in maniera massiccia e "in modo costante e sistematico" la droga in diversi quartieri di Salerno e nei comuni limitrofi. È quanto scoperto ...un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, radicata su tutto il territorio di Salerno e provincia, con ramificazioni anche nell'hinterland napoletano.Squadra mobile di Salerno in azione per smantellare un traffico di sostanze stupefacenti. Nel mirino una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, che operava sul territorio di Saler ...Maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Latina, a Cori, Velletri, Napoli, Butera e Porto San Giorgio, sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, all’alba di og ...