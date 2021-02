Campania, arriva al pronto soccorso ma è Covid Center: giovane muore davanti all’ospedale (Di martedì 9 febbraio 2021) È di poco fa la tragica notizia di un giovane deceduto davanti al pronto soccorso dell’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Il ragazzo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, era giunto al nosocomio, accompagnato da un parente, per via di un malore. muore davanti all’ospedale Giunto davanti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) È di poco fa la tragica notizia di undecedutoaldell’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Il ragazzo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, era giunto al nosocomio, accompagnato da un parente, per via di un malore.GiuntoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

