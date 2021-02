Calendario scolastico, l’appello di un docente: “Draghi ci ascolti, una tortura la scuola in estate” (Di martedì 9 febbraio 2021) Il dibattito sull'allungamento del Calendario scolastico è appena iniziato. Ieri il Presidente del Consiglio incaricato avrebbe parlato dell’Istruzione come di una delle priorità dell’esecutivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Il dibattito sull'allungamento delè appena iniziato. Ieri il Presidente del Consiglio incaricato avrebbe parlato dell’Istruzione come di una delle priorità dell’esecutivo. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Draghi ai partiti: 'Il futuro governo dovrà rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso, per recuperare… - sole24ore : Dai vaccini modello inglese al calendario scolastico, Draghi presenta il programma ai partiti… - raffaellapaita : Mentre qualcuno pensa di mettere condizioni o di litigare per i ministri, con la richiesta di rimodulare il calenda… - orizzontescuola : Calendario scolastico, l’appello di un docente: “Draghi ci ascolti, una tortura la scuola in estate” - desiana1 : RT @perchetendenza: #Azzolina: Perché si vocifera che nel secondo giro di consultazioni Mario Draghi abbia proposto una riorganizzazione de… -