Calciomercato | Messi già indossa la maglia del Psg FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 9 febbraio 2021) La prossima finestra disi preannuncia caldissima, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Leo. Il calciatore argentino è ancora il più forte al mondo insieme a Cristiano Ronaldo ed è quindi corteggiatissimo da tantissime squadre. L’attaccante è concentrato sulla stagione in corso, ma sarà difficile riuscire a vincere altri trofei con lablaugrana, la squadra non sembra competitiva ed in più si devono registrare momenti di nervosismo in un ambiente ormai con il morale sotto i tacchi. Di Maria sgancia la bomba: “ho molte possibilità di giocare al Psg congià con ladel Psgdi Luis Tejido / AnsaIl futuro di Leodovrebbe essere al Psg, la trattativa con il club francese è avanzata. ...