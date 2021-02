Calciomercato Juventus | fissato il prezzo del centrocampista | via per 20 milioni

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Come confermato da diverse fonti bene informate, lanella prossima sessione estiva didovrebbe concentrare la maggior parte dei propri sforzi nel miglioramento dei reparti di centrocampo e d’attacco. Tenendo sempre d’occhio la questione ringiovanimento della rosa, i bianconeri avrebbero messo nel proprio mirino in particolar modo due mediano appartenenti a squadre di Serie A. LEGGI ANCHE:-Inter, la signora in giallo: come falsare una finale Uno di questi sarebbe Manuel Locatelli del Sassuolo, l’altro sarebbe Mikkel Damsgaard della Sampdoria. Da qualche mese a questa parte, lastarebbe monitorando con grande attenzione i progressi di questo ragazzo danese. LEGGI ANCHE:, si delinea la classifica di Serie A: si chiude un ciclo Massimo Ferrero, ...