Calciomercato Juventus, beffa Raiola: due obiettivi rischiano di sfumare (Di martedì 9 febbraio 2021) La Juventus vorrebbe continuare le sue relazioni affaristiche con il noto procuratore italolandese Mino Raiola anche nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Discorso a parte da quello riguardante il possibile ritorno del centrocampista francese Paul Pogba dal Manchester United, il club bianconero avrebbe messo nel mirino altri due assistiti del forte procuratore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, parola all'agente: "Nessun contatto tra noi e la Juve" Si tratterebbe di un giovane attaccante, già tra i big d'Europa, e di un esterno offensivo già da tempo nel panorama internazionale. Si tratterebbe del norvegese del Borussia Dortmund, il ventenne Erling Braut Haaland, e del capitano della Nazionale olandese, in forza in Francia al Lione, il ventiseienne Memphis Depay.

