Calciomercato Juventus, al vaglio un nuovo scambio con il Barcellona (Di martedì 9 febbraio 2021) I buoni rapporti tra la Juventus ed il Barcellona potrebbero facilitare la riuscita di nuovi affari tra i due club, come avvenuto lo scorso anno con l'operazione che ha coinvolto Pjanic ed Arthur. Da qualche settimana a questa parte, la società bianconera starebbe lavorando sul fronte rinnovo di Gianluigi Buffon. LEGGI ANCHE: Juventus, si delinea la classifica di Serie A: si chiude un ciclo Il portierone classe 1978 non avrebbe ancora intenzione di appendere i guantoni al chiodo, desideroso di poter continuare a battere nuovi record con addosso la maglia della Vecchia Signora. Tuttavia, il club campione d'Italia starebbe pensando anche al giorno in cui Buffon lascerà definitivamente il calcio giocato ed a questo punto si prospetterebbe all'orizzonte, un possibile ritorno all'ombra della Mole di Norberto Neto. LEGGI ANCHE: ...

