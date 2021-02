Calcio | France Football | Cassano in vetta a top 10 dei talenti sprecati

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) – E’ italiano, secondo la celebre rivista del Pallone d’Oro,, il più grande talento sprecato. La rivistase ha stilato infatti la speciale top 10 di coloro che “promettevano il meglio ma finivano per dare il loro peggio”. Al primo posto troviamo l’ex attaccante della Roma, Antonio. ‘Si può parlare di talento sprecato per chi ha vinto Scudetto e Liga, ha segnato 150 gol, di cui uno nella finale di Euro 2012? Sì, se si tratta di Antonio. Un talento puro che ha mostrato solo un terzo del suo potenziale.lo ha deluso (Totti, ndr), così come ha fatto con Fabio Capello, che voleva dargli una chance al Real Madrid e, in cambio, ha ricevuto solo prese in giro”, questa la spiegazione fornita da...

