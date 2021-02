Calabria, Nicola Irto è il candidato del Pd alla presidenza della Regione (Di martedì 9 febbraio 2021) Nicola Irto è il candidato del Partito Democratico alla presidenza della Regione Calabria. La decisione è arrivata nel corso della riunione tenutasi lunedì sera a Lamezia Terme, alla presenza del commissario regionale del partito, Stefano Graziano, dei consiglieri regionali, dei parlamentari, dei segretari provinciali, del sindaco della Città metropolitana di Reggio, Giuseppe Falcomatà, e del presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci. La coalizione di centrosinistra aveva già assegnato al Pd il compito di indicare il candidato per le prossime consultazioni regionali, che dovranno eleggere il successore di Iole Santelli, deceduta il 15 ottobre scorso dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021)è ildel Partito Democratico. La decisione è arrivata nel corsoriunione tenutasi lunedì sera a Lamezia Terme,presenza del commissario regionale del partito, Stefano Graziano, dei consiglieri regionali, dei parlamentari, dei segretari provinciali, del sindacoCittà metropolitana di Reggio, Giuseppe Falcomatà, e del presidenteProvincia di Cosenza, Franco Iacucci. La coalizione di centrosinistra aveva già assegnato al Pd il compito di indicare ilper le prossime consultazioni regionali, che dovranno eleggere il successore di Iole Santelli, deceduta il 15 ottobre scorso dopo ...

