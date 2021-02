Cagliari, infortunio Lykogiannis: l’esito degli esami (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Cagliari torna in campo ad Asseminello: defaticante per i reduci dalla Lazio, partitella per gli altri. Escluse complicazioni per Lykogiannis Il Cagliari si rimette in moto e punta l’Atalanta. I rossoblù sono tornati in campo questo pomeriggio ad Asseminello per iniziare a lavorare sulla prossima gara, la quale li vedrà contrapposti agli orobici domenica alla Sardegna Arena. Agli ordini di Di Francesco, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: i giocatori maggiormente utilizzati hanno svolto un lavoro defaticante, mentre i restanti, dopo un’attivazione tecnica, sono stati impegnati in una partita a campo ridotto e hanno chiuso la seduta con esercizi individuali aerobici. Ceppitelli, Deiola, Klavan e Sottil hanno svolto un allenamento individuale. Lykogiannis, uscito in anticipo dalla gara dell’Olimpico in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Iltorna in campo ad Asseminello: defaticante per i reduci dalla Lazio, partitella per gli altri. Escluse complicazioni perIlsi rimette in moto e punta l’Atalanta. I rossoblù sono tornati in campo questo pomeriggio ad Asseminello per iniziare a lavorare sulla prossima gara, la quale li vedrà contrapposti agli orobici domenica alla Sardegna Arena. Agli ordini di Di Francesco, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: i giocatori maggiormente utilizzati hanno svolto un lavoro defaticante, mentre i restanti, dopo un’attivazione tecnica, sono stati impegnati in una partita a campo ridotto e hanno chiuso la seduta con esercizi individuali aerobici. Ceppitelli, Deiola, Klavan e Sottil hanno svolto un allenamento individuale., uscito in anticipo dalla gara dell’Olimpico in ...

Il Cagliari torna in campo ad Asseminello: defaticante per i reduci dalla Lazio, partitella per gli altri. Escluse complicazioni per Lykogiannis

