(Di martedì 9 febbraio 2021) Massimo, intervistato da Libero sue il governo in fieri, non ha dubbi: quella in campo per il governatore «è una» con cui sarà difficile, se non addirittura impossibile, «apparecchiare una fase Costituente che rifondi tutto. A partire da quelle riforme strutturali» che l’ex numero uno della Bce «conosce bene ma che sa benissimo che non potrà fare». Dunque, quale sarebbe il campo d’azione? Il fatidico “perimetro allargato” al cui interno potrà muoversi? La risposta del filosofo è secca e chiara: «farà l’emergenza (che è tantissimo): sveltirà la campagna vaccinale, ci farà avere i soldi del Recovery Fund, laddove prima non era detto. E ci porterà, senza riforme strutturali, all’elezione del Presidente della Repubblica, dove verrà eletto proprio lui da tutto ...

Cacciari: 'Draghi soluzione perfetta ma è la fine del ceto politico' - Cacciari: 'Dalla crisi o si esce con un pareggio tra Conte e Renzi o Mattarella chiamerà Draghi' - Cacciari su Draghi e "maggioranza Arlecchino": Meloni è l'unica coerente, Conte quante facce ha? - Cacciari: 'Cosa volete che dicano i partiti a Draghi? O ti magni la minestra o salti dalla finestra'

Massimo Cacciari, intervistato da Libero su Draghi e il governo in fieri, non ha dubbi: quella in campo per il governatore «è una maggioranza Arlecchino» con cui sarà difficile, se non addirittura impossibile, «apparecchiare una fase Costituente che rifondi tutto.