Brexit, la patente britannica non vale più in Europa: nuovi esami obbligatori (Di martedì 9 febbraio 2021) Stop alla conversione «automatica» delle patenti britanniche: dal 1° gennaio non sono più considerate licenze di guida comunitarie. E, fino a nuovi accordi, i loro titolari che prendono la residenza in Italia devono rifare gli esami. A meno che... Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 febbraio 2021) Stop alla conversione «automatica» delle patenti britanniche: dal 1° gennaio non sono più considerate licenze di guida comunitarie. E, fino aaccordi, i loro titolari che prendono la residenza in Italia devono rifare gli. A meno che...

