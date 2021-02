Brexit | a rischio l’agroalimentare italiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Le difficoltà negli scambi commerciali con la Gran Bretagna mettono in pericolo 3,4 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy, unico settore cresciuto Oltremanica nel 2020 nonostante la pandemia. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

... firmata da 450 operatori, per denunciare ildi essere decimato dallae chiedere misure di sostegno e alleggerimenti delle imposte. Nel lungo articolo pubblicato sul FT e dal titolo ...... firmata da 450 operatori, per denunciare ildi essere decimato dallae chiedere misure di sostegno e alleggerimenti delle imposte. Nel lungo articolo pubblicato sul FT e dal titolo ...L’eurodeputato Sofo si smarca da Salvini: “Operazione Draghi non mi convince” Le ragioni dell’europarlamentare leghista: “Grande reset della politica italiana, operazione simile a quella legata a Mari ...Sir Paul Smith e colleghi dicono la loro sui danni dall'accordo tra Londra e Bruxelles, in materia di movimentazioni di merci e approvvigionamento di tessuto e componenti.