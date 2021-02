(Di martedì 9 febbraio 2021), il 53enne che risultavadal pomeriggio di ieri, è statoquesta mattina a. L’uomo viveva con la moglie e la figlia a Niardo, piccolo comune della Valcamonica, in provincia di. Ieri pomeriggio era uscito per una passeggiata col suo cane nonostante il maltempo, ma non era più rientrato.

MoliPietro : Braone (Brescia) – Trovato morto Riccardo Girelli: era scomparso da Domenica -

IL GIORNO

'Riccardo Girelli sembra essersi recato oggi pomeriggio lungo la ciclabile partendo da Niardo, senza fare ritorno a casa - scrivono i Comuni di, Cerveno e Niardo - Il suo cellulare sarebbe ...