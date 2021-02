Braccialetto elettronico per monitorare i pazienti Covid. La soluzione innovativa dell’azienda ospedaliera Colli di Napoli – Video (Di martedì 9 febbraio 2021) Un Braccialetto elettronico che trasmette in tempo reale su un tablet o su uno smartphone i parametri vitali dei pazienti positivi al Covid ricoverati nei reparti, permettendo da remoto il monitoraggio delle loro condizioni di salute. Il kit composto da sensori wireless, un trasmettitore bluetooth e alcune fascette di ricambio è stato già impiegato, in via sperimentale, in alcune piccole realtà territoriali di altre regioni per controllare i pazienti a domicilio. L’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli (che comprende i nosocomi Monaldi e Cotugno) è invece la prima in Italia ad utilizzare questo dispositivo per i pazienti Covid ricoverati in una struttura ospedaliera. I dati registrati dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Unche trasmette in tempo reale su un tablet o su uno smartphone i parametri vitali deipositivi alricoverati nei reparti, permettendo da remoto il monitoraggio delle loro condizioni di salute. Il kit composto da sensori wireless, un trasmettitore bluetooth e alcune fascette di ricambio è stato già impiegato, in via sperimentale, in alcune piccole realtà territoriali di altre regioni per controllare ia domicilio. L’Aziendadeidi(che comprende i nosocomi Monaldi e Cotugno) è invece la prima in Italia ad utilizzare questo dispositivo per iricoverati in una struttura. I dati registrati dal ...

Brizioful : @lauraboldrini Quanti secoli ci vogliono per cambiare la mentalità, imparare il rispetto ecc.? Intanto non si potre… - piccologori : #femminicidio Prima minaccia: 5 anni di carcere. Una volta scontata la pena braccialetto elettronico collegato a qu… - AndreaCattabri2 : @lauraboldrini Occorre una legislazione più severa subito...i tempi per il cambiamento culturale sono troppo lunghi… - infoitinterno : Covid, un braccialetto elettronico per monitorare da remoto i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Braccialetto elettronico Minaccia la ex con la pistola: 'Torna con me o ti sparo'

... congiuntamente a operatori della Questura di Napoli, hanno eseguito - spiega la Questura - la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 38 ...

San Valentino a Casa Bruschi: per tutta la settimana visite ad ingresso ridotto

... la Fondazione Ivan Bruschi mette a disposizione per tutti i visitatori, necessariamente accolti in gruppi ristretti, l'innovativo braccialetto elettronico che garantisce il corretto distanziamento. ...

Covid, un braccialetto elettronico per monitorare da remoto i positivi Il Messaggero Covid, in Campania 1.741 nuovi casi su 19.581 tamponi

17:00 - In Campania 1.741 nuovi casi su 19.581 tamponi. 15:58 - Napoli, pazienti monitorati con bracciale elettronico. Un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ordinari ...

braccialetto elettronico

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...

... congiuntamente a operatori della Questura di Napoli, hanno eseguito - spiega la Questura - la misura cautelare degli arresti domiciliari connei confronti di un uomo di 38 ...... la Fondazione Ivan Bruschi mette a disposizione per tutti i visitatori, necessariamente accolti in gruppi ristretti, l'innovativoche garantisce il corretto distanziamento. ...17:00 - In Campania 1.741 nuovi casi su 19.581 tamponi. 15:58 - Napoli, pazienti monitorati con bracciale elettronico. Un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ordinari ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...