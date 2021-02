Borrell nella trappola russa (Di martedì 9 febbraio 2021) Prima di partire per Mosca, Josep Borrell aveva messo in conto incognite e rischi di una visita nell’attuale fase dei rapporti tra Russia e Unione europea. Le tensioni di questi mesi, gli sviluppi del caso Navalny, le proteste, gli arresti e la crescente attenzione della comunità internazionale al rispetto di diritti fondamentali facevano da sfondo ai colloqui moscoviti dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue alla fine della settimana scorsa. Inoltre, in zona Cremlino il barometro non tendeva certo al sereno dopo i primi rigorosi segnali dell’amministrazione Biden, sgraditi a Mosca. D’altra parte, anche nel quadro poco propizio, Borrell difendeva qualche motivo per mantenere la visita in programma. L’idea era di affrontare le questioni più divisive e circoscriverle in un perimetro controllato, per consentire uno scambio aggiornato su ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Prima di partire per Mosca, Josepaveva messo in conto incognite e rischi di una visita nell’attuale fase dei rapporti tra Russia e Unione europea. Le tensioni di questi mesi, gli sviluppi del caso Navalny, le proteste, gli arresti e la crescente attenzione della comunità internazionale al rispetto di diritti fondamentali facevano da sfondo ai colloqui moscoviti dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue alla fine della settimana scorsa. Inoltre, in zona Cremlino il barometro non tendeva certo al sereno dopo i primi rigorosi segnali dell’amministrazione Biden, sgraditi a Mosca. D’altra parte, anche nel quadro poco propizio,difendeva qualche motivo per mantenere la visita in programma. L’idea era di affrontare le questioni più divisive e circoscriverle in un perimetro controllato, per consentire uno scambio aggiornato su ...

MatteoRichetti : Inaccettabile l’espulsione dei #diplomatici europei da parte di #Mosca. Un gesto gravissimo compiuto contemporaneam… - Lukyluke311 : RT @FedericoPetroni: Ieri su @limesonline ho scritto che prendere a schiaffi il povero Borrell a Mosca non è stato altro che una manifestaz… - OAbraar : RT @FedericoPetroni: Ieri su @limesonline ho scritto che prendere a schiaffi il povero Borrell a Mosca non è stato altro che una manifestaz… - DiplomaziaTW : RT @FedericoPetroni: Ieri su @limesonline ho scritto che prendere a schiaffi il povero Borrell a Mosca non è stato altro che una manifestaz… - carlopao86 : RT @FedericoPetroni: Ieri su @limesonline ho scritto che prendere a schiaffi il povero Borrell a Mosca non è stato altro che una manifestaz… -