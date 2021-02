Borderlands il film ha un' altra star | Jamie Lee Curtis sarà Tannis

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ildicontinua a raccogliere un improbabile elenco di talenti hollywoodiani. Questa volta apprendiamo cheLeeha ufficialmente firmato per recitare nella pellicola in un ruolo chiave. Un adattamento cinematografico del popolare titolo di Gearbox è stato annunciato per la prima volta nel 2015, ma è stato solo l'anno scorso che le cose si sono mosse sul serio, con l'annuncio a sorpresa di Eli Roth come regista. Ancora più inaspettata è stata la notizia della partecipazione aldella vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett. Nella pellicola, la celebre attrice vestirà i panni di Lilith. Leggi altro...

