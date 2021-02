Bonus pc | tablet e internet | 500 euro a famiglia Ecco chi ne ha diritto e le modalità per ottenerlo

(Di martedì 9 febbraio 2021) In origine era stato pensato come un aiuto alle famiglie meno "digitalizzate" che, da un momento all'altro, si erano ritrovate a dover lavorare in smartworking e a gestire la didattica a distanza dei...

e pc: chi ne ha diritto? Le famiglie con un Isee sotto i 20.000 euro (in una seconda fase verr esteso a famiglie con Isee sotto i 50mila euro e alle imprese). Si tratta di un contributo in favore delle famiglie a basso reddito, per la riduzione dei costi dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga. Ne hanno diritto le famiglie con un Isee sotto i 20.000 euro. E' possibile richiedere il voucher esclusivamente per avere il tablet o il pc, ma solo a seguito della sottoscrizione di un contratto di connessione.