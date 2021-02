Bonaccini scrive agli over 80 | prenotazioni per il vaccino dal 15 febbraio

(Di martedì 9 febbraio 2021) BOLOGNA – Dal 15 febbraio sarà possibile la prenotazione per gli over 85, cioè le persone nate nel 1936 e anni precedenti. Dal 1 marzo, invece, potranno prenotarsi i maggiori di 80 anni, nati dal 1937 al 1941 compresi. È lo stesso presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a ufficializzare il doppio step per le prenotazioni del vaccino anti-Covid destinato agli over 80 non assistiti a casa. “Abbiamo diviso in due fasi le prenotazioni per evitare code e intasamenti nel sistema”, spiega il presidente sui social anticipando il contenuto della sua lettera che arriverà a casa degli interessati.

...il capo di gabinetto del ministero della Salute in una lettera inviata al Cts in merito al ... L'assessore alla Salute della Regione guidata da, Raffaele Donini, ha infatti detto che l'...'Confermo che a marzo saranno già immunizzate oltre 500mila persone, per oltre un milione di dosi somministrate'. LoStefano, presidente della regione Emilia - Romagna, in u post sulla sua pagina Facebook. 'Sarà infatti conclusa la prima fase - si legge - , stiamo completando la vaccinazione di ..."Partirà questa sera una mia lettera personale a tutti i 370mila over 80 della nostra regione, per informare ognuno sulle modalità di prenotazione" del vaccino anti Covid-19. Così, in un post su Faceb ..."Confermo che a marzo saranno già immunizzate oltre 500mila persone, per oltre un milione di dosi somministrate". Lo scrive Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, in un lungo post ...