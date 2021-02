Bombardieri Usa in Norvegia, chiaro messaggio alla Russia (Di martedì 9 febbraio 2021) L’aviazione militare Usa dispiegherà Bombardieri B-1 in Norvegia per la prima volta, una mossa che manda un chiaro segnale a Mosca che gli Usa opereranno nella regione strategica dell’Artico e difenderanno gli alleati nell’area contro eventuali aggressioni russe. Lo riferisce la Cnn citando fonti del Pentagono. I Bombardieri e circa 200 militari della base Dyess in Texas saranno trasferiti alla base di Orland in Norvegia e nel giro di tre settimane cominceranno le missioni nel circolo artico e nello spazio aereo internazionale a nordovest della Russia. Negli ultimi mesi, il Pentagono ha utilizzato dei Bombardieri simili ai B-1, i B-52, in Medio Oriente come mezzo per dimostrare la capacità degli Stati Uniti di spostare rapidamente le risorse militari ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) L’aviazione militare Usa dispiegheràB-1 inper la prima volta, una mossa che manda unsegnale a Mosca che gli Usa opereranno nella regione strategica dell’Artico e difenderanno gli alleati nell’area contro eventuali aggressioni russe. Lo riferisce la Cnn citando fonti del Pentagono. Ie circa 200 militari della base Dyess in Texas saranno trasferitibase di Orland ine nel giro di tre settimane cominceranno le missioni nel circolo artico e nello spazio aereo internazionale a nordovest della. Negli ultimi mesi, il Pentagono ha utilizzato deisimili ai B-1, i B-52, in Medio Oriente come mezzo per dimostrare la capacità degli Stati Uniti di spostare rapidamente le risorse militari ...

fattoquotidiano : “Gli Usa stanno schierando bombardieri B-1 in Norvegia”. La sfida alla Russia: difesa degli alleati e corsa all’Art… - MediasetTgcom24 : Fonti del Pentagono: bombardieri Usa in Norvegia, nel mirino Artico e Russia #Norvegia - repubblica : Cnn: bombardieri Usa dispiegati per la prima volta in Norvegia. 'Un messaggio alla Russia' - stenric56 : RT @fattoquotidiano: “Gli Usa stanno schierando bombardieri B-1 in Norvegia”. La sfida alla Russia: difesa degli alleati e corsa all’Artico… - Kalmha : RT @HuffPostItalia: Bombardieri Usa in Norvegia, chiaro messaggio alla Russia -