Bologna Taxi | via libera in Giunta al bando da 350 mila euro di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici

(Di martedì 9 febbraio 2021) Prosegue l’attuazione delle nuove linee del Pums e del Pgtu per promuovere una mobilità urbana integrata e sostenibile in tutta l’area metropolitana. Per incentivare l’utilizzo di autoa basso impatto ambientale e raggiungere gli obiettivi di risanamento della qualità dell’aria, lacomunale ha dato il viaalche eroga complessivamente 350di contributi agli operatoriche sostituiranno il proprio mezzo con un’auto elettrica. Potranno chiedere un contributo per un massimo di 8per un’auto elettrica o di 5per un’auto ibrida (e in ogni caso non superiore al 50% della spesa sostenuta). Punto di riferimento per l’intera procedura, fino ad esaurimento fondi, sono le ...

davide_taxi : @SocialmenteDiv1 A Bologna va e viene ?? - nicomanetta1 : BOLOGNA E PROVINCIA: Sanzionati dai CC il passeggero di un taxi, titolare e 5 sportivi in attività in una palestra… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Taxi

BolognaToday

L'iniziativa si propone come una 'mostra collettiva' di artisti modenesi, di nascita o di adozione, che hanno condiviso il desiderio di portare le loro opere in "strada" utilizzando icome una ...Le indagini La Squadra mobile di, ricevuta la prima denuncia in città, è riuscita ad ... L'uomo dopo il colpo è salito su un, dal tragitto del quale, setacciando alberghi e B&b della zona, ...Prosegue l'attuazione delle nuove linee del Pums e del Pgtu per promuovere una mobilità urbana integrata e sostenibile in tutta l'area metropolitana. Per ...Una mostra di artisti contemporanei va in giro sui taxi a Modena, dando vita a una piccola esposizione d’arte “mobile”. Si chiama “Expotaxi” l’iniziativa promossa da Tcom in collaborazione con Cna Mod ...