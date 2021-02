Bollettino covid, i dati di martedì 9 febbraio: 351 casi a Milano, 1.625 in Lombardia (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono state trovate altre 1.625 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di martedì 9 febbraio , i casi (730 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 29.479 tamponi; il rapporto fra ... Leggi su milanotoday (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono state trovate altre 1.625 persone positive alinnella giornata di, i(730 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 29.479 tamponi; il rapporto fra ...

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (9 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamen… - Adnkronos : ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - TgrMolise : Si allarga il fronte del #COVID19 in #Molise. Muore una donna di #Termoli, città con il maggior numero di nuovi co… - Teresafas : Ecco, quando si parla del rientro a scuola in presenza, pensiamo a queste cifre: non sono solo numeri. Sono persone… - GazzettinoL : I nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana sono 453. 15.836 test di cui 8.514 tamponi molecolari e 7.322 test… -