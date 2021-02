Blue Sky Studios: Disney chiude lo studio che ha portato al successo L'era glaciale (Di martedì 9 febbraio 2021) Disney ha annunciato la chiusura di Blue Sky studios, artefice del successo di film animati come L'era glaciale e Ferdinand. Disney ha annunciato la chiusura di Blue Sky studios, in passato di proprietà di 20th Century Fox, che aveva realizzato film animati di successo come L'era glaciale. La casa di produzione ha realizzato 13 lungometraggi e la scelta presa è stata in parte influenzata dalle conseguenze economiche della pandemia. Ad aprile termineranno ufficialmente le attività di Blue Sky studios e i vertici di The Walt Disney studios hanno svelato che si cercherà di trovare un altro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021)ha annunciato la chiusura diSky, artefice deldi film animati come L'erae Ferdinand.ha annunciato la chiusura diSky, in passato di proprietà di 20th Century Fox, che aveva realizzato film animati dicome L'era. La casa di produzione ha realizzato 13 lungometraggi e la scelta presa è stata in parte influenzata dalle conseguenze economiche della pandemia. Ad aprile termineranno ufficialmente le attività diSkye i vertici di The Walthanno svelato che si cercherà di trovare un altro ...

Disney ha annunciato la chiusura di Blue Sky Studios, artefice del successo di film animati come L'era glaciale e Ferdinand. Disney ha annunciato la chiusura di Blue Sky Studios, in passato di proprie ...

Disney ha deciso di chiudere i Blue Sky Studios. La chiusura dello studio è prevista per aprile. Interrotti i lavori del film Nimona.

