Blocco Clubhouse in Cina: niente da fare per il social della voce (Di martedì 9 febbraio 2021) niente da fare in Cina per Clubhouse, il cui accesso è stato bloccato, come avvenuto per molte altre applicazioni sviluppate da aziende statunitensi. Come riportato da ‘theguardian.com‘, il social della voce aveva iniziato ad andare forte anche lì, anche se non è possibile fare stime, se non approssimative, circa l’adesione effettiva (si pensi che la stanza ispirata ad un argomento delicato come quello della protesta di piazza Tiananmen del 1989 ha raccolto subito la partecipazione di più di 5000 partecipanti). I discorsi su cui si interloquiva erano tanti, tra cui anche quello parecchio scottante dei campi di reclusione degli uiguri, che sappiamo essere proibito in Cina dal Governo. Sappiamo che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)dainper, il cui accesso è stato bloccato, come avvenuto per molte altre applicazioni sviluppate da aziende statunitensi. Come riportato da ‘theguardian.com‘, ilaveva iniziato ad andare forte anche lì, anche se non è possibilestime, se non approssimative, circa l’adesione effettiva (si pensi che la stanza ispirata ad un argomento delicato come quelloprotesta di piazza Tiananmen del 1989 ha raccolto subito la partecipazione di più di 5000 partecipanti). I discorsi su cui si interloquiva erano tanti, tra cui anche quello parecchio scottante dei campi di reclusione degli uiguri, che sappiamo essere proibito indal Governo. Sappiamo che ...

DarioConti1984 : Clubhouse: La Cina censura il nuovo social network - AndreaNegro23 : RT @SkyTG24: Clubhouse, l'App bloccata in Cina: censura sui dibattiti liberi - SkyTG24 : Clubhouse, l'App bloccata in Cina: censura sui dibattiti liberi - comunica_rp : Clubhouse, la censura cinese si abbatte sul social: via al blocco - StartComNews : Clubhouse, la censura cinese si abbatte sul social: via al blocco -