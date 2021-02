Blitz antidroga tra Napoli e Salerno: 45 arresti – I NOMI (Di martedì 9 febbraio 2021) Sgominati alcuni gruppi di trafficanti e spacciatori in grado di rifornire costantemente le piazze di spaccio di Salerno e dei comuni vicini. Vasta operazione antidroga “interprovinciale” della Squadra Mobile di Salerno che, coadiuvata dagli agenti di altre Questura, tra cui quella di Napoli, ha sgominato alcuni gruppi di trafficanti e spacciatori in grado di rifornire Leggi su 2anews (Di martedì 9 febbraio 2021) Sgominati alcuni gruppi di trafficanti e spacciatori in grado di rifornire costantemente le piazze di spaccio die dei comuni vicini. Vasta operazione“interprovinciale” della Squadra Mobile diche, coadiuvata dagli agenti di altre Questura, tra cui quella di, ha sgominato alcuni gruppi di trafficanti e spacciatori in grado di rifornire

MoliPietro : Roma – Blitz antidroga sul la capitale: oltre 160 arresti in Italia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Blitz antidroga nella provincia di Roma - PetrazzuoloF : RT @mmauripd: Grazie alla #PoliziadiStato per il blitz #antidroga di questa mattina #9febbraio, che ha portato a 160 arresti in 6 città. L'… - Deputatipd : RT @mmauripd: Grazie alla #PoliziadiStato per il blitz #antidroga di questa mattina #9febbraio, che ha portato a 160 arresti in 6 città. L'… - mmauripd : Grazie alla #PoliziadiStato per il blitz #antidroga di questa mattina #9febbraio, che ha portato a 160 arresti in 6… -