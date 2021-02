Black Myth: WuKong tra God of War, Sekiro e la mitologia cinese in un nuovo imperdibile trailer gameplay (Di martedì 9 febbraio 2021) Sin dall'annuncio che ha rivelato grandi fonti d'ispirazione come God of War e Sekiro, Black Myth: WuKong ha stupito e affascinato praticamente chiunque mettendoci di fronte a un progetto che sembrava addirittura troppo bello per essere vero ma che trailer dopo trailer sembra progressivamente confermarsi sempre più concreto. Il team di Game Science ha deciso di festeggiare l'Anno del Bufalo, il Capodanno cinese con un nuovo imperdibile trailer gameplay tra boss, nemici, incantesimi e nuove aree del mondo di gioco da ammirare. Black Myth: WuKong potrebbe uscire addirittura nel 2023 ma in attesa di saperne di più ogni materiale condiviso lascia il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) Sin dall'annuncio che ha rivelato grandi fonti d'ispirazione come God of War eha stupito e affascinato praticamente chiunque mettendoci di fronte a un progetto che sembrava addirittura troppo bello per essere vero ma chedoposembra progressivamente confermarsi sempre più concreto. Il team di Game Science ha deciso di festeggiare l'Anno del Bufalo, il Capodannocon untra boss, nemici, incantesimi e nuove aree del mondo di gioco da ammirare.potrebbe uscire addirittura nel 2023 ma in attesa di saperne di più ogni materiale condiviso lascia il ...

