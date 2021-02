Agenzia_Ansa : Alta tensione in #Birmania nel quarto giorno consecutivo di proteste. Scatta la legge marziale. L'#Onu condanna l'u… - Corriere : Birmania, scatta la legge marziale. Ue e Gb chiedono riunione d’urgenza all’Onu - Corriere : Birmania, scatta la legge marziale. Ue e Gb chiedono riunione d’urgenza all’Onu - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Alta tensione in #Birmania nel quarto giorno consecutivo di proteste. Scatta la legge marziale. L'#Onu condanna l'uso del… - condorbox : Birmania: Onu condanna uso della forza contro manifestanti #news -

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato in una nota l'uso della forza contro i manifestanti in. ....e la Gran Bretagna chiedono una riunione d'urgenza del Consiglio dei diritti umani dell', dopo il golpe. La Nuova Zelanda ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con la. La ...RANGOON, 09 FEB - L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato in una nota l'uso della forza contro i manifestanti in Birmania. (ANSA).Yangon (Birmania), 9 feb. (LaPresse/AP) - Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, l'organismo di 47 stati membri con sede a Ginevra, terrà una ...