Biodigestore a Chianche | Ricciardelli | “Vinta nostra battaglia | ora l’alternativa”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Il comune di Santa Paolina è promotore e cofirmatario, insieme ad Altavilla e Tufo, del ricorso contro il progetto di realizzazione adel. Oggi il TAR ha accolto il nostro ricorso, dando credito alle ragioni delle nostre comunità, che non si sono mai rassegnate all’idea che questo territorio potesse essere così clamorosamente sfregiato. Noi non siamo contro ilin sé, ma collocarlo al centro dell’area di produzione del Greco di Tufo avrebbe significato danneggiare irrimediabilmente un prodotto di eccellenza e con esso una filiera che dà lavoro a tante famiglie”. Così il sindaco di Santa Paolina, Rino. “Il Tribunale amministrativo – prosegue– ha stabilito che “non può disconoscersi come i Comuni, siti nella media ...