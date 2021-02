Bielorussia, la leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya in commissione Esteri: “Cittadini combattono per la libertà” (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono passati esattamente sei mesi dalle “elezioni presidenziali fraudolente” in Bielorussia. “I bielorussi combattono per la loro libertà e il loro diritto ad avere elezioni libere”. Così Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione bielorussa, audita oggi, martedì 9 febbraio, dalla commissione Esteri della Camera dei deputati italiana. “Più di 32mila persone sono state arrestate – ha detto Tsikhanouskaya – più di mille procedimenti giudiziari penali sono stati avviati, 228 persone sono state riconosciute come prigionieri politici, e molte altre ne seguiranno”. “I bielorussi ad agosto hanno votato contro quella dittatura che li aveva abbandonati durante la pandemia. Lukashenko ha perso le elezioni, ma ha mantenuto ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono passati esattamente sei mesi dalle “elezioni presidenziali fraudolente” in. “I bielorussiper la loroe il loro diritto ad avere elezioni libere”. Cosìbielorussa, audita oggi, martedì 9 febbraio, dalladella Camera dei deputati italiana. “Più di 32mila persone sono state arrestate – ha detto– più di mille procedimenti giudiziari penali sono stati avviati, 228 persone sono state riconosciute come prigionieri politici, e molte altre ne seguiranno”. “I bielorussi ad agosto hanno votato contro quella dittatura che li aveva abbandonati durante la pandemia. Lukashenko ha perso le elezioni, ma ha mantenuto ...

