Biathlon, staffetta mista Mondiali Pokljuka 2021 in tv: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 9 febbraio 2021) Il programma della staffetta mista 4×6 km di Pokljuka, valevole per i Mondiali 2021 e per la Coppa del Mondo di Biathlon. COmincia la rassegna iridata in Slovenia. L’Italia proverà a schierare un buon quartetto per andare a caccia della medaglia. L’evento, previsto oggi mercoledì 10 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Il programma della4×6 km di, valevole per ie per la Coppa del Mondo di. COmincia la rassegna iridata in Slovenia. L’Italia proverà a schierare un buon quartetto per andare a caccia della medaglia. L’evento, previsto oggi mercoledì 10 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

zazoomblog : Biathlon cambia il quartetto azzurro per la staffetta mista dei Mondiali 2021 a Pokljuka: Bionaz al lancio sacrific… - OA_Sport : #BIATHLON Cambia il quartetto azzurro in vista della staffetta mista iridata: Bionaz al lancio, sacrificato Windisc… - FreddieTee : Formazione per la staffetta mista di domani: Bionaz Hofer Wierer Vittozzi #biathlon #WorldChampionship - FondoItalia : Biathlon - Francia e Norvegia: definiti i quartetti della staffetta mista per i Mondiali di Pokljuka -