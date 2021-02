Biathlon | cambia il quartetto azzurro per la staffetta mista dei Mondiali 2021 a Pokljuka | Bionaz al lancio | sacrificato Windisch

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ci siamo quasi. L’appuntamento è fissato per domani (mercoledì 10 febbraio) alle ore 15.00. Sarà questa la scadenza della prima gara deidi(Slovenia). Ad aprire le danze del programma iridato sarà la, una specialità nella quale gli azzurri hanno ottenuto l’argento nell’ultima competizione mondiale disputata ad Anterselva. Rispetto però all’evento iridato sulle nevi italiane, in questo caso saranno le donne a chiudere la gara inaugurale e le novità non sono finite qui. I tecnici italiani infatti hanno deciso di puntare sul “nuovo che avanza”. Sarà il giovane Didiera iniziare la prova. Una responsabilità di non poco conto per lui. Il valdostano ha disputato sin qui tutte le tappe in programma, facendosi vedere a ...

La gara La prova individuale è solitamente una gara di tiro: trovare lo zerocompletamente il volto della gara, in particolare in un tracciato come quello di Anterselva che porta a commettere ...Wierer grande protagonista ai Mondiali diad Anterselva: l'azzurra conquista l'oro nell'... La Roma, dopo nove anni di Pallotta,proprietà con Friedkin. Che paura per Rossi e Morbidelli ...L’appuntamento è fissato per domani (mercoledì 10 febbraio) alle ore 15.00. Sarà questa la scadenza della prima gara dei Mondiali 2021 di biathlon a Pokljuka (Slovenia). Ad aprire le danze del ...Tra pochi giorni il main event della stagione 2020-2021 di biathlon alzerà il sipario in quel di Pokljuka. In Slovenia si apriranno infatti i Mondiali, punto focale dell'intero inverno per moltissimi ...