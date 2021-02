Biagio Izzo | chi sono le figlie Alessia e Valeria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021)due le bellissimenate dall’unione dicon la sua prima moglie, Teresa, da cui l’attore comico ha poi divorziato. In seguito ha avuto altri due figli, Martina e Raffaele, dalla seconda moglie, la modella Federica Apicella, sposata a Napoli il 30 agosto 2008. Nel 2018 la primogenita, laureata in Dams all’università Rome Tre, regista teatrale e attualmente Assistant Retail Sales Manager presso Blockbuster, lo ha reso per la prima volta nonno del piccolo Lorenzo, ma si è poi separata dal padre del bimbo, l’attore Danilo Brugia. Quanto all’altra figlia,, insegna teatro ai bambini nelle scuole e papà(al quale somiglia anche molto fisicamente) ne va molto orgoglioso, ...