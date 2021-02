Bernaudo | elezioni | balletto penoso partiti per rinvio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma- “Tecnicamente da meta’ aprile a meta’ giugno a Roma si puo’ votare, ma continuiamo ad assistere a undeiche, utilizzando la scusa della pandemia, non sanno se rinviare o meno leamministrative.” “Mentre perdono tempo a mettersi d’accordo su come spartirsi ministeri, citta’ e Regioni, Liberisti Italiani domani presentera’ la sua squadra di candidati per liberare Roma dal giogo dei, dal Comune imprenditore e dalle municipalizzate decotte.” “A mettere in campo le proprie competenze al servizio della citta’ ci saranno esponenti di primo piano delle professioni, dell’impresa e della societa’ civile di Roma pronti a lanciare un appello al centrodestra, il nostro alveo naturale, affinche’ si possa lavorare insieme sul programma a partire dalle liberalizzazioni ...